Стала известна стоимость пакета билетов на домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов

Стали известны цены на пакеты билетов на матчи ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщил коммерческий директор «армейцев» Андрей Зарубьян.

«Самый дешевый пакет на три матча Лиги чемпионов будет стоит 3200 рублей, а самый дорогой – 60 тысяч. В свою очередь, предполагалось, что на «ВЭБ-Арене» самый дешевый пакет будет стоит 3500 рублей, а самый дорогой – 90 тысяч», — заявил Зарубьян.

Сегодня же стало известно, что красно-синие проведут все домашние матчи группового этапа ЛЧ в «Лужниках».

Кто не успел побывать в новых Лужниках во время #ЧМ2018 , тот не опоздал! ☺ Теперь официально: домашние матчи #ЦСКА в Лиге чемпионов-2018/19 пройдут на стадионе, который два месяца назад принял финал мундиаля!https://t.co/wALf22bNiX pic.twitter.com/ck09iABqIQ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 14, 2018

Напомним, в группе с ЦСКА будут выступать «Реал», «Рома» и «Виктория». Домашнюю встречу со «сливочными» красно-белые проведут 2 октября, с «волками» — 23 октября, а против чешского клуба сыграют 27 ноября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sportbox.ru Сергей Дроняев