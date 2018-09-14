Стала известна стоимость пакета билетов на домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов

Автор: Дмитрий Темников 0

Стали известны цены на пакеты билетов на матчи ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщил коммерческий директор «армейцев» Андрей Зарубьян.

«Самый дешевый пакет на три матча Лиги чемпионов будет стоит 3200 рублей, а самый дорогой – 60 тысяч. В свою очередь, предполагалось, что на «ВЭБ-Арене» самый дешевый пакет будет стоит 3500 рублей, а самый дорогой – 90 тысяч», — заявил Зарубьян.

Сегодня же стало известно, что красно-синие проведут все домашние матчи группового этапа ЛЧ в «Лужниках».

Напомним, в группе с ЦСКА будут выступать «Реал», «Рома» и «Виктория». Домашнюю встречу со «сливочными» красно-белые проведут 2 октября, с «волками» — 23 октября, а против чешского клуба сыграют 27 ноября.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sportbox.ru
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