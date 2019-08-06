Боян Кркич расторг контракт со «Сток Сити»

Испанский хавбек покинул «Сток Сити» по обоюдному согласию сторон. 28-летний полузащитник может продолжить карьеру в МЛС.

Теперь игрок пребывает в статусе свободного агента. В ближайшее время он может бесплатно присоединиться к любой команде.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в «Монреаль Импэкт». Напомним, Боян выступал за «Сток Сити» с 2014 года. Из клуба он дважды уходил в аренду – в «Майнц» и «Алавес».

В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч в Чемпионшипе. В проведенных встречах он забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сток Сити»