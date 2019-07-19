Дортмундская «Боруссия» сделала запрос о трансфере Иско

«Реал» готов продать хавбеков Иско и Марко Асенсио. Мадридцы намерены подписать Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

Мадридцы уже потратили более 300 миллионов евро на усиления, поэтому для новых трансферов нужны дополнительные средства.

«Реал» готов продать Иско, если будет получено крупное предложение. Известно, что дортмундская «Боруссия» делала первоначальный запрос о трансфере, но сам 27-летний испанец решил, что клуб Бундеслиги недостаточно серьезный. Источники из окружения Иско сообщили, что игрок твердо намерен остаться.

«Реал» хотел бы сохранить Асенсио, однако не исключает и продажи, если будет получено «сумасшедшее предложение». Сам игрок намерен остаться и заработать место в основе.

Тренер Зинедин Зидан по-прежнему надеется, что, собрав денег, появится шанс подписать Погба. Однако «МЮ» оценивает игрока в более 150 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN