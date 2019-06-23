Николя Пепе может перейти в «Интер»

Французский хавбек может перебраться в чемпионат Италии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Интер».

По информации французских СМИ, главным претендентом на игрока считается миланский «Интер». Миланский клуб предложил за футболиста 90 миллионов евро с учетом бонусов.

Сообщается, что конкуренцию миланцам в борьбе за хавбека составит мадридский «Атлетико». Из клуба эим летом уходит Антуан Гризманн. Часть от вырученных от его продажи денег пойдет на трансферное предложение «Лиллю».

В прошедшем сезоне Николя Пепе провел 38 матчей в чемпионате Франции. На его счету 22 гола и 14 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football