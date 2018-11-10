Сотрудник фан-клуба «Спартака»: «Делегат матча запретил тифлокомментарий игры, я в шоке»

«Спартак» 8 ноября встречался с шотландским «Рейнджерс» (4:3). Делегат УЕФА до начала матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы запретил московскому клубу тифлокомментарий игры.

Тифлокомментарий (ТК) — это целевая информация. Она специально подготовлена для слепых (слабовидящих) для замещения или дополнения визуальной информации, которую воспринимает зрячий и которая из-за слепоты недоступна или малодоступна слепым и слабовидящим.

О ситуации рассказал сотрудник фан-клуба «Спартака» Александр Сергеев: «Этот комментарий организует всероссийское общество слепых, мы аккредитовали сотрудников, предоставили им все пропуска, они приехали, а делегат матча сказал, что комментария не будет. Я в шоке, почему он вышел за два часа до матча, когда уже приехали болельщики, но никак не смог разрешить вопрос. Он просто не стал ничего делать — вышел и сказал, что не разрешает, что у него нет времени объясняться и разбираться. Десять человек просто не смогли посетить матч.

Это была наша первая попытка провести такой комментарий на еврокубковом матче. В чемпионате России мы делали так неоднократно, никаких проблем у нас не было. Уже обратились в Центр доступа к футболу, который неоднократно нам помогал, где говорили, что нужно делать такие комментарии, что все так делают в Европе. Теперь, в лучших традициях европейских топ-клубов, нам это запретили. Надеюсь, Центр доступа к футболу в Европе разберётся с этим инцидентом, он являются партнёром УЕФА».

Напомним, что встреча завершилась победой «Спартака» над «Рейнджерс» (4:3). Московская команда занимает вторую строчку в группе G Лиги Европы с пятью очками. Шотландский клуб располагается за ней также с пятью очками.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат