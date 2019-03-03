Феликс Брих рассудит «Реал» и «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Автор: Андрей Синельщиков 0

Стали известны арбитры, которые будут работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник состоятся встречи «Реал» — «Аякс» и «Боруссия Дортмунд» — «Тоттенхэм Хотспур».

Встречу мадридского «Реала» с амстердамским «Аяксом» обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. В роли видеопомощника рефери выступит Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. В качестве четвертого рефери выступит Даниэль Зиберт.

На матче дортмундцев с «Тоттенхэмом» будет работать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Миккели. Ассистентами судьи станут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Видеопомощник — Пол ван Букел, его ассистент — Камфус Йохем. В роли четвертого рефери выступит Кевин Блом.

В первом матче «Реал» обыграл «Аякс» со счётом 2:1, а «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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