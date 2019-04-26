Давид Де Хеа может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к испанскому вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа. 28-летний голкипер выступает за английский клуб с 2011 года.

Французский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 70 миллионов евро. «ПСЖ» не прочь воспользоваться тем, что манкунианцы никак не могут договориться с де Хеа о продлении контракта. Ранее сообщалось, что испанец требует от руководства «Юнайтед» зарплату в размере 29 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне де Хеа принял участие в 35 матчах английского национального чемпионата и пропустил 50 голов. Контракт с клубом действителен до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun