Деян Ловрен станет игроком «Ромы»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Деян Ловрен

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен договорился с «Ромой» об условиях контракта. Итальянский клуб намерен арендовать хорватского защитника.

Римляне намерены арендовать Ловрена с правом выкупа за 25 миллионов евро. При этом выкуп станет обязательным, если игрок проведет определенное количество игр за «Рому». «Ливерпуль» склонен принять это предложение.

Деян Ловрен выступает за мерсисайдцев с 2014 года. Защитник провел 121 игру и забил пять голов за «Ливерпуль». В мае этого года Ловрен стал победителем Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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