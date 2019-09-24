Курбан Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Динамо» вместо Хохлова

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 2 тур. «Динамо» — «Рубин» — 0:1. Москва. «ВТБ Арена». 21 июля 2019 г.

«Динамо» имеет список кандидатов на пост главного тренера. Его возглавляет Курбан Бердыев, утверждает источник.

67-летний специалист в июле уже встречался с руководством ВТБ и обсуждал стиль игры, задачи и видение ситуации в клубе.

Также кандидатом на пост в «Динамо» является экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера, который встречался с советником председателя совета директоров «Динамо» Дмитрием Гафиным.

Ранее Betting Insider сообщил, что Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло. Позже клуб объявил, что специалист продолжит работу с командой до зимней паузы.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Бизнес Online»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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