В сезоне 2018-19 «Манчестер Юнайтед» получил рекордную прибыль

Боссы «МЮ» опубликовали данные о результатах финансового года. Доходы клуба оказались рекордными.
Суммарная прибыль составила € 709,5 млн, что является новым лучшим показателем в истории «МЮ». Чистая прибыль клуба выразилась в € 56 млн.
Несмотря на финансовую стабильность, «Манчестер Юнайтед» провально начал новый сезон.
После шести туров «Красные дьяволы» идут на восьмом месте, набрав лишь восемь очков.
Завтра, 25 сентября, «МЮ» в третьем раунде Кубка английской лиги примет «Рочдейл», представляющий Лигу Один.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»