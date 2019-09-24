В сезоне 2018-19 «Манчестер Юнайтед» получил рекордную прибыль

Боссы «МЮ» опубликовали данные о результатах финансового года. Доходы клуба оказались рекордными.

Суммарная прибыль составила € 709,5 млн, что является новым лучшим показателем в истории «МЮ». Чистая прибыль клуба выразилась в € 56 млн.

Несмотря на финансовую стабильность, «Манчестер Юнайтед» провально начал новый сезон.

После шести туров «Красные дьяволы» идут на восьмом месте, набрав лишь восемь очков.

Завтра, 25 сентября, «МЮ» в третьем раунде Кубка английской лиги примет «Рочдейл», представляющий Лигу Один.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»