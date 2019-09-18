Мануэль Нойер намерен завершить выступления за сборную Германии после Евро-2020

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер может в скором времени прекратить выступление за национальную команду. 33-летний футболист намерен выступить со сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года.

В настоящий момент Мануэль всерьез раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира.

Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. За 10 лет голкипер четырежды становился призером чемпионата мира и чемпионата Европы, а в 2014-м стал победителем чемпионата мира, который проходил в Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild