Френки де Йонг: «Перед переходом в «Барселону» советовался с Рональдом Куманом»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг рассказал о общении с главным тренером сборной Голландии Рональда Кумана про «Барселону». С нового сезона 21-летний голландец будет выступать за каталонский клуб.

«Я о многом спрашивал его. Наслышан о его успехах в «Барселоне». Я хотел узнать его мнение о городе, о повседневной жизни и о клубе. Когда узнаешь о таких вещах наперед, чувствуешь себя спокойнее.

Да, я советовался с ним. Делал это каждый раз, когда приезжал в расположение сборной. Были слухи об интересе со стороны «Барселоны», поэтому я хотел знать, что Рональд Куман думает обо всем этом.

Он сказал, что нужно идти туда, где будет регулярная игровая практика. Не важно куда, главное – играть», – сказал де Йонг.

В текущем сезоне голландец провел за «Аякс» 23 игры, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. За амстердамский клуб де Йонг выступает с 2015 года.

Фото: Global Look Press

Источник: AS