Виктор Гончаренко: «Дзагоев обещал, что будет готов к матчу с «Аланией»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о жеребьевке 1/16 Кубка России. Соперником армейцев стала владикавказская «Алания».

«Первая мысль после жеребьевки была, что на ней явно присутствовал Дзагоев. Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет!

У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Это футбольный регион, команда была чемпионом страны. Все мы желаем, чтобы «Алания» опять возродилась, вышла в Премьер-лигу.

В любом случае нам хотелось бы наконец-то шагнуть в следующий раунд, чего не удавалось сделать несколько лет подряд.

Сейчас график с Кубком очень плотный, но зато в случае выхода в 1/8 финала снова смогут получить практику футболисты, которые редко появляются на поле. Так что мы будем стараться пройти дальше», – сказал Гончаренко.

Игры 1/16 финала запланированы на 25 и 26 сентября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ЦСКА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»