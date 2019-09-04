Спортивный директор «Динамо»: «В жизни не потянем деньги, что Шюррле получал в «Боруссии»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 6 тур. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 19 августа 2019 г.

Роман Орещук — спортивный директор «Динамо». Он рассказал о несостоявшихся трансферах клуба.

— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?

— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк (спортивный директор дортмундской «Боруссии»), когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.

— Нет сожаления?

— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос.

— Почему отказались от Балотелли?

— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были не сильно меньше, чем у Шюррле, – сказал Орещук.

В текущем сезоне «Динамо» занимает одиннадцатое место, набрав девять очков после восьми туров.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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