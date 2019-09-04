«Бавария» выручила 750,4 млн евро за прошлый сезон, прибыль – 52,5 млн

Автор: Владимир Шевелев 0

«Бавария» опубликовала финансовый отчет за предыдущий сезон. Мюнхенцы добились рекордных финансовых показателей в сезоне-2018/19.

Выручка немецкого клуба выросла на 14,1% за год – до 750,4 млн евро, по сравнению с 657,4 млн евро в предыдущем отчетном периоде.

Операционная прибыль (EBITDA) составила 146,1 млн. Прибыль до уплаты налогов 75,3 млн (46,2 – годом ранее).

Чистая прибыль «Баварии» составила 52,5 млн евро. Это на 78% больше, чем прошлогодний показатель (29,5 млн евро).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Баварии»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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