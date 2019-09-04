«Вест Бромвич» пожалуется в ФИФА на «Барселону»

Клуб английского Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион» намерен обратиться с ФИФА. Требование британцев — взыскать с «Барселоны» компенсацию за трансфер нападающего Луи Бэрри.

В июле 16-летний игрок перешел в каталонский клуб. Поскольку Бэрри был куплен клубом не из Англии, «дрозды» должны были получить 235 тысяч фунтов компенсации.

«Вест Бромвич» пытался связаться с представителями «Барселоны» по этому вопросу, однако был проигнорирован. Теперь английский клуб намерен обратится в ФИФА.

Напомним, что в прошлом ФИФА запрещала каталонцам регистрировать новичков из-за нарушений, допущенных при подписании несовершеннолетних футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник: Birmingham Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»