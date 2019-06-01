У «Зенита» в следующем году состоится товарищеский матч с «Барселоной»

Ранее испанские СМИ сообщали, что клубы ведут переговоры о проведении товарищеской игры. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что товарищеский матч с «Барселоной», скорее всего, состоится в следующем году.

«Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат. Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году. Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами», – рассказал Медведев.

И «Зенит» и «Барселона» в прошедшем сезоне стали победителями с своих чемпионатах.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: ТАСС