ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы

Прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА и «Краснодар» узнали своих соперников.

Полностью состав групп выглядит так:

Группа A: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург)

Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальме» (Швеция), «Лугано» (Швейцария)

Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция)

Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия)

Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния)

Группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория Гимараэш» (Португалия)

Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Голландия), «Рейнджерс» (Шотландия)

Группа H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия)

Группа I: «Вольфсбург» (Германия),«Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина)

Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия)

Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия)

Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Голландия)

Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. 16 декабря состоится жеребьевка 1/16 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: ru.uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»