Андрей Лунев: «Как в сказку попал!»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился эмоциями игры сборной России с московским «Динамо». Для голкипера это был дебют в национальной команде.

«В начале сбора уезжал на медобследование. Сейчас все нормально, терпимо. Скоро снова сыграю с «Динамо» за «Зенит»? Даже не думал об этом.

Сейчас в сборной коллектив дружный, все отлично. Со многими ребятами уже был знаком. Раньше был запасным вратарем в «Торпедо», а теперь вызываюсь в сборную? Как в сказку попал! А впереди ещё еврокубки», — сказал Лунев.

Сборная России обыграла «Динамо» со счетом 3:0. Лунев провел на поле все 90 минут.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат