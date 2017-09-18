Кевин Стротман: «У сборной Нидерландов больше нет топ-игроков, которые были раньше»

Полузащитник «Ромы» и сборной Нидерландов Кевин Стротман объяснил неудачи своей национальной команды. Хавбек считает, что нее стало меньше футболистов высокого уровня.

«Для нас это тяжелые времена, у нас больше нет топ-игроков, которые были раньше. Мы должны много работать и ждать, пока появятся новые футболисты.

Нам также не везло в последнее время. У нас было очень много травм, на чемпионат мира будет сложно пробиться, но, уверен, время сборной Нидерландов еще настанет», — сказал Стротман.

Сборная Нидерландов занимает третье место в группе А в европейском отборе на российский Чемпионат мира и рискует пропустить мундиаль.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia