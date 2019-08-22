«Ливерпуль» увеличит вместимость «Энфилд Роуд» до 60 с лишним тысяч мест

«Ливерпуль» хочет увеличить общую вместимость стадиона до более чем 60 тысяч мест. Для этого клуб намерен реконструировать трибуну «Энфилд Роуд».

«Мы стремимся к сотрудничеству с местными жителями, должностными лицами, отвечающими за планирование, поскольку теперь сосредоточены на деталях, которые стоят за предлагаемой перепланировкой для «Энфилд Роуд», – сказал операционный директор «Ливерпуля» Энди Хьюз.

Сейчас общая вместимость «Энфилда» составляет 54 074 места. Последняя реконструкция стадиона производилась с декабря 2014 до сентября 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Джеймса Пирса

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»