Голкипер «Краснодара» заинтересовал ленверкузенский «Байер»

Автор: Владимир Шевелев 0

Байер

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может покинуть клую. В его услугах заинтересован леверкузенский «Байер».

По информации источника, в Леверкузене ищут молодого и перспективного вратаря, который составил бы конкуренцию первому номеру команды Лукашу Градецки, а в будущем смог бы стать основным голкипером. Сафонов является приоритетным вариантом для немецкого клуба.

Однако также отмечается, что в летнее трансферное окно переход, скорее всего, не состоится, так как трансфер Сафонова потребует от «Байера» слишком больших финансовых вложений.

В сезоне-2019/20 Сафонов провел за «Краснодар» 5 матчей в РПЛ и пропустил 4 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Fussballinfo.net

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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