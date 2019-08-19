Адриан Тамез завтра пройдет медосмотр для «Спартака»

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез покинет клуб. Завтра он пройдет медосмотр перед переходом в «Спартак».
«Уже завтра Адриан Тамез проходит медосмотр во Франции для «Спартака». Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву», – написал Арустамян.
Ранее Арустамян сообщил о том, что «Спартак» договорился о трансфере Тамеза.
В минувшем сезоне 2018-19 Адриан Тамез провел за «Ниццу» 37 игр и отметился тремя голевыми передачами.
В текущем чемпионате Лиги 1 на счету 25-летнего камерунца два матча.
Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна