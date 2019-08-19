Адриан Тамез завтра пройдет медосмотр для «Спартака»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез покинет клуб. Завтра он пройдет медосмотр перед переходом в «Спартак».

«Уже завтра Адриан Тамез проходит медосмотр во Франции для «Спартака». Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву», – написал Арустамян.

Ранее Арустамян сообщил о том, что «Спартак» договорился о трансфере Тамеза.

В минувшем сезоне 2018-19 Адриан Тамез провел за «Ниццу» 37 игр и отметился тремя голевыми передачами.

В текущем чемпионате Лиги 1 на счету 25-летнего камерунца два матча.

Фото: Global Look Press

Источник:  Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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