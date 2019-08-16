Марио Балотелли хотел зарплату 5 млн евро в год в РПЛ

Нападающий Марио Балотелли мог перейти в клуб из чемпионата России. У 29-летнего итальянца в июле закончился срок действия контракта с «Марселем», после чего футболист стал свободным агентом.

По информации источника, помимо «Локомотива» представители Балотелли предлагали игрока «Динамо» и «Краснодару», которые отказались от сделки.

Изначально Балотелли хотел зарабатывать в России 5 млн евро в год, но мог бы пойти и на меньший оклад, также 5 млн евро в виде комиссии за переход футболиста мог бы получить агент Мино Райола.

Ранее сообщалось, что итальянец перейдет в «Брешию».

Фото: Global Look Press

Источник: «БИЗНЕС Online»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»