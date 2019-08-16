Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 4 тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 3 августа 2019 г.

Все матчи 6-го тура чемпионата России начнутся с оваций. Они будут приурочены в честь экипажа рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь».

«В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров. Все матчи 6-го тура Российской Премьер-лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа», – говорится в заявлении РПЛ.

Ранее о подобной акции объявила ФНЛ.

Напомним, вчера утром Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, однако почти сразу после взлета попал в стаю птиц, после чего из строя вышли оба двигателя. Командир Дамир Юсупов, житель Екатеринбурга, и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение садиться на близлежащее кукурузное поле.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. На борту было 226 пассажиров, все выжили.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: Твиттер РПЛ

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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