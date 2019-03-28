Адриен Рабьо может перейти в «Реал»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Реале». Летом 23-летний хавбек станет свободным агентом по истечении срока контракта с парижанами.

Год назад мадридский клуб уже рассматривал вариант с подписанием француза в связи с уходом Матео Ковачича в аренду в «Челси», но трансфер в итоге согласован не был.

Игра Рабьо нравится и вернувшемся в «Реал» главному тренеру Зинедину Зидану, и президенту клуба Флорентино Пересу.

23-летний француз выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Полузащитник сыграл 150 игр и забил 14 голов. В текущем сезоне Рабьо сыграл 14 игр. Из-за отказа продлевать контракт с клубом француз перестал попадать в основу.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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