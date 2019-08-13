Франк Рибери желает 8 млн евро за два года. В нем заинтересован «Локомотив»

Франк Рибери вышел на рынок свободных агентов после окончания контракта с «Баварией». Французский ветеран хочет заработать в своем новом клубе 8 млн евро за два года.

Сообщается, что в приобретении игрока заинтересованы «Фиорентина», «Галатасарай» и «Локомотив», однако итальянский клуб не готов платить 36-летнему французу такую зарплату.

Известно, что «Фиорентина» предложила Рибери контракт на два года с зарплатой в размере 3 млн евро в год. Переговоры продолжаются.

Ранее агент игрока заявил, что «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Рибери, однако его семье будет сложно переехать в Россию.

Фото: Global Look Press

Источник: Futbol Arena

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»