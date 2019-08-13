Гарет Бэйл не хочет быть частью сделки по переходу Неймара в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Неймар все еще может перейти в «Реал». Однако сейчас руководство мадридского клуба смотрит на возможность осуществления сделки с пессимизмом.

По информации источника, «Реал» еще не делал официального предложения о трансфере бразильца. Клуб из Мадрида собирается спокойно ждать своего часа и следить за развитием ситуации.

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет заполучить Неймара, так как видит эту сделку стратегически важной на фоне желания «Барселоны» вернуть бразильца в команду. В приватном разговоре три месяца назад Перес сказал, что все договоренности по Неймару достигнуты, однако сейчас ситуация изменилась.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл против того, чтобы его включали в сделку по Неймару. Он заявил, что не намерен покидать «Реал» этим летом.

Сообщается, что «Барселона» опережает «Реал» и находится ближе к подписанию бразильца, чем клуб из Мадрида. Однако, как пишет источник, возможно любое развитие ситуации.

Напомнис, ранее Лионель Месси связался с Неймаром и попросил его не переходить в «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Гильема Балаге

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»