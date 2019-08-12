Экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Локомотив»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Локомотив». Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за переход 25-летнего форварда 1,8+0,2 млн евро.
О трансфере стало известно из сообщения в твиттере красно-зеленых. Игрок будет выступать за «Локомотив» под 22-м номером.
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— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 12, 2019
В сезоне-2018/19 Джорджевич выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.
Он провел за команду 23 матча, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Локомотива»