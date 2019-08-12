Экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Локомотив»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лука Джорджевич

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Локомотив». Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за переход 25-летнего форварда 1,8+0,2 млн евро.

О трансфере стало известно из сообщения в твиттере красно-зеленых. Игрок будет выступать за «Локомотив» под 22-м номером.

В сезоне-2018/19 Джорджевич выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.

Он провел за команду 23 матча, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Локомотива» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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