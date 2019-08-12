Иван Перишич сегодня подпишет конракт с «Баварией»

Крайний хавбек «Интера» Иван Перишич близок к уходу из клуба. В трансфере ховатсокго вингера заинтересована мюнхенская «Бавария».

Игрок уже прилетел в Мюнхен и прошел медосмотр перед переходом в немецкий клуб, он подтвердил эту информацию по выходу из клиники. Сегодня Перишич должен подписать контракт с «Баварией».

Ранее стало известно, что «Бавария» арендует Перишича за 5 млн евро с правом выкупа за 20 млн евро.

В сезоне-2018/19 Перишич провел за «Интер» 34 матча в Серии А, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»