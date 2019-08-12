ФК «Тамбов» не сыграет на домашнем стадионе еще минимум три месяца

Павел Швецов — заместитель директора тамбовского стадиона «Спартак». Функционер рассказал, как идет реконструкция арены.

«Сейчас идет подготовка технического задания для монтажа системы безопасности. Не могу назвать ближайшую дату [матча «Тамбова» на стадионе «Спартак»]. Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи.

Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены – пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены. Помимо безопасности, нужно решить вопрос с недостаточной вместимостью трибун. Сейчас у нас пока только 5 тысяч мест, нужно переделать трибуны», – сказал Швецов.

Сейчас «Тамбов» проводит домашние матчи на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Если реконструкция стадиона «Спартак» будет завершена через три месяца, первым матчем «Тамбова» на обновленной арене может стать встреча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»