«Удинезе» и другие итальянские клубы интересуются Зелимханом Бакаевым

Автор: Владимир Шевелев 0

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Удинезе». По информации источника, европейские клубы внимательно следят за выступлениями Бакаева и изучают возможность его подписания.

Об этом заявил источник, близкий к футболисту, и собеседник, знакомый с ситуацией. «За ним уже год следят скауты европейских клубов. В частности, матчи Зелимхана еще в прошлом сезоне просматривали представители итальянских команд», — сказал источник, близкий к футболисту, отметив, что одним из таких клубов был «Удинезе».

Сообщается, что интерес со стороны итальянского клуба сохраняется. Название других итальянских клубов, которые заинтересованы в Бакаеве, источник не сообщил. При этом официальных предложений об оформлении трансфера пока не поступало.

«Да и сам Бакаев сосредоточен на игре за «Спартак» и никуда не спешит. Клубам нужно больше времени для анализа, перед тем как сделать предложение.

Помимо Бакаева, «Удинезе» в прошлом году следил и за Магомедом-Шапи Сулеймановым из «Краснодара». По Бакаеву предложений не было, а Шапи «Краснодар» не отпустил», — рассказал источник.

Фото: Global Look Press

Источник: РБК

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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