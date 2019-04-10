Тарасов и братья Миранчуки объявили о проведении митинга в поддержку Кокорина и Мамаева

Игроки «Локомотива» Дмитрий Тарасов, Алексей и Антон Миранчуки выступили за проведение митинга в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вчера прошло очередное судебное заседание по делу футболистов сборной России.

Полузащитники московской команды на своих страницах в инстаграме разместили ролик Игоря Шумилина, автора петиции в поддержку Кокорина и Мамаева.

«Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол – это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время, и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатских цветах и не вступаться за футболистов «Зенита». Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то как фанаты понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание. Все, что происходит сейчас, – это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте может оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду? Тогда приходите в Гайд-парк Сокольники 13 апреля 2019 года, в 19:00. Не оставайтесь в стороне!» – написал Шумилин в инстаграме.

Кокорину и Мамаеву грозит до трех лет лишения свободы за участие в потасовке в центре Москвы, произошедшей в октябре прошлого года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова