Кшиштоф Пентек: «Когда перешел в «Дженоа», включил PlayStation, чтобы узнать об одноклубниках»

Автор: Роман Шлуинский 0

Польский форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек рассказал, как знакомился со своими новыми одноклубниками. В этом ему помогла приставка — PlayStation 4.

«Когда я перешел в «Дженоа», никто из моих новых одноклубников не знал меня, и я искренне надеялся на это. Я сказал себе: «Если они не знают, что я забил 21 гол и забивал почти в каждой игре, то, возможно, и защитники соперников этого не знают». Будучи для них неизвестным, я получил преимущество.

Хотя я тоже не знал своих одноклубников по «Дженоа». Когда перешел в этот клуб, включил PlayStation, чтобы узнать о них», – сказал Пентек.

Поляк перешел в «Дженоа» из «Краковии» летом 2018-го за 4,5 миллиона евро. На данный момент он является лучшим бомбардиром серии А с 9 голами в 12 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: corriere.it

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