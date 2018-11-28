Жозе Моуринью: «Давид Де Хеа лучший вратарь в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал Давида Де Хеа лучшим вратарем в мире. Испанец провел сухой матч против «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0).

— Де Хеа – игрок мирового класса, — сказал Моуринью.

— Лучший вратарь в мире. Если у нас амбиции победителей, то нам нужен лучший вратарь в мире и другие лучшие игроки в мире. Я знаю, что он хочет остаться, а его агент делает то, что хочет.

В этом сезоне голкипер провел 13 матчей, 2 из них отстоял «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC