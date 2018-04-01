Роман Павлюченко вернулся в ставропольское «Динамо»

Автор: Дмитрий Темников 0

Роман Павлюченко

Нападающий Роман Павлюченко продолжит профессиональную карьеру. 36-летний футболист вернулся в команду, в которой начинал свои выступления во взрослом футболе. 

Павлюченко перешел в «Динамо» из Ставрополя. Роман играл за эту команду в 1998-1999 годах. Сейчас «Динамо» выступает в зоне «Юг» ПФЛ, в текущем сезоне ставропольцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Напомним, бронзовый призер Евро-2008 играл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань» и «Урал». Последним клубом Павлюченко был московский «Арарат».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ПФК «Динамо Ставрополь»

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