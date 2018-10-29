Возможный будущий тренер «Реала» хочет видеть в команде Поля Погба

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте может в ближайшее время возглавить «Реал». 49-летний итальянец хочет сделать своим первым приобретением в новом клубе хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ранее сообщалось, что Погба находится в напряженных отношениях с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью, поэтому готов покинуть клуб. На 25-летнего француза также претендуют «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, вчера «Реал» проиграл «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Сегодня руководство «королевского клуба» может уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioMercato