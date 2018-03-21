Алексис Санчес ест отдельно от партнеров в столовой «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дмитрий Темников 0

Sanchez

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес имеет проблемы с одноклубниками. По некоторым данным, плохая игра южноамериканца связана с недостатком общения. 

По данным СМИ, Санчес принимает пищу в команде за отдельным столом, а партнеры не подсаживаются к игроку. «Алексис выглядит, как человек, который точно не хочет быть здесь», — так ситуацию прокомментировал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 29-летний футболист перешел в «МЮ» из «Арсенала» 22 января текущего года. В обмен на Алексиса к лондонскому клубу присоединился экс-игрок манкунианцев Генрих Мхитарян.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail 

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