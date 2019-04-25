ЕСА отправили письмо всем клубам-членам ассоциации о планах реформирования Лиги чемпионов

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) под руководством президента «Ювентуса» Андреа Аньелли направила всем членам ассоциации письмо относительно Лиги чемпионов. Готовится серьезное реформирование главного клубного Чемпионата Европы.

В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года. Предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола – с вылетом и промоушеном между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

Ранее также поднималась тема реформирования клубного Чемпионата Мира.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Мартина Циглера