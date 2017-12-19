Генеральный директор «Амкара»: «Команде выделят всего 200 млн рублей. Неправильно заходить с таким бюджетом на остаток сезона»

Гендиректор пермского «Амкара» Игорь Резвузин высказался относительно финансового состояния клуба. Он озвучил сумму, с которой уральцы будут завершать сезон 2017/18.

«В четверг было совещание у министра спорта. На нем нам однозначно дали понять, что финансирование на 2018 год будет ограничено, то есть «Амкару» выделят всего 200 миллионов рублей.

200 миллионов – это примерно та сумма, которую мы платим в год в виде налогов. Понятно, что надо еще на что-то жить.

Мы зарабатываем сами, постепенно эта динамика улучшается, но все равно получается, что бюджет из года в год дефицитный. Поэтому было бы неправильно заходить с таким бюджетом на остаток сезона», – сказал Резвухин в эфире программы «Футбол России», — заявил Резвухин.

Напомним, после 20 туров текущего сезона РФПЛ пермяки идут в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге, занимая 13-е место. В активе команды Гаджиева 21 балл.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Россия 24»