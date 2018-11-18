Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года

Автор: Андрей Синельщиков 0

В Милане прошел матч сборных Италии и Португалии в 5-м туре группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 0:0.

Благодаря этому результату Португалия обеспечила себе выход в плей-офф турнира, а значит, именно она примет в июне финальную стадию турнира. Планируется, что исполком УЕФА утвердит португальцев в качестве хозяев на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день пройдёт жеребьёвка финальной стадии.

Вместе с Португалией участие в итоговых матчах примут команды, занявшие первые места в группах лиги A.

Матчи финальной стадии Лиги наций сезона-2018/19 пройдут с 5 по 9 июня 2019 года. Для проведения турнира португальцы предложили в своей заявке стадионы «Драгау» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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