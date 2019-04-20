Виктор Гончаренко: «У Бекао травма. Тяжело оценить ситуацию, насколько сложное повреждение у бразильца»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Также специалист рассказал о травме защитника Родриго Бекао.

«Первый тайм мы контролировали, хотя и проигрывали. Во втором позволяли «Локомотиву» атаковать. В целом результатом доволен, цена победы была слишком высока.

У Родриго Бекао травма. Тяжело оценить ситуацию, насколько сложное повреждение у бразильца.
Васин неплохо вписался в игру. После долгого перерыва он хорошо сыграл. Рассчитываю, что с каждым разом будет играть лучше и лучше.», —  сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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