Виктор Гончаренко: «У Бекао травма. Тяжело оценить ситуацию, насколько сложное повреждение у бразильца»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Также специалист рассказал о травме защитника Родриго Бекао.

«Первый тайм мы контролировали, хотя и проигрывали. Во втором позволяли «Локомотиву» атаковать. В целом результатом доволен, цена победы была слишком высока.

У Родриго Бекао травма. Тяжело оценить ситуацию, насколько сложное повреждение у бразильца.

Васин неплохо вписался в игру. После долгого перерыва он хорошо сыграл. Рассчитываю, что с каждым разом будет играть лучше и лучше.», — сказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»