Эльяким Мангала продлил контракт с «Манчестер Сити» на год

Автор: Иван Трамваев 0

Мангала

«Манчестер Сити» и защитник Эльяким Мангала подписали новый контракт. Соглашение рассчитано на сотрудничество до 2020 года. 

В прошлом сезоне Мангала перешел в «Эвертон» на правах аренды в последний день зимнего трансферного окна. За «Эвертон» он провел два матча в АПЛ, но затем по причине травмы выбыл до конца сезона.

После этого он вернулся в расположение «Манчестер Сити» и пока не играл в официальных матчах. Мангала перешел в «Ман Сити» из «Порту» за 42 миллиона фунтов в 2014 году и сыграл 81 матч за клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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