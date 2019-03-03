Эльяким Мангала продлил контракт с «Манчестер Сити» на год

«Манчестер Сити» и защитник Эльяким Мангала подписали новый контракт. Соглашение рассчитано на сотрудничество до 2020 года.

В прошлом сезоне Мангала перешел в «Эвертон» на правах аренды в последний день зимнего трансферного окна. За «Эвертон» он провел два матча в АПЛ, но затем по причине травмы выбыл до конца сезона.

После этого он вернулся в расположение «Манчестер Сити» и пока не играл в официальных матчах. Мангала перешел в «Ман Сити» из «Порту» за 42 миллиона фунтов в 2014 году и сыграл 81 матч за клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»