Московский «Спартак» поддержал продажу пива на играх РПЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 24 тур. «Спартак» — «Енисей» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 21 апреля 2019 г.

«Спартак» поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах во время матчей РПЛ. Вопрос в стадии рассмотрения.

«Такое решение может способствовать росту доходов клуба от сотрудничества с пивным брендом-партнером и от продажи пива на стадионе. Культура футбольных болельщиков тесно связана с потреблением пива во время просмотра матча.

Предлагая болельщику возможность выпить хорошего пива на стадионе, мы не ставим его перед выбором – идти на стадион, где пива нет, или остаться смотреть футбол дома либо в баре, но с пивом», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

Запрет на продажу пива на стадионах законодательно установлен в России с 2005 года. Тогда был принят Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива…». В феврале 2019 года президент РФС Александр Дюков заявил, что пиво на стадионах должно быть.

Ранее член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что не видит в пиве на стадионах ничего плохого.

«Не вижу ничего плохого. Все сидят, пьют пенное, друг друга угощают – несмотря на результат. Помню, на какую-то игру ЧМ выдали билет в один из первых рядов. Забили гол на последних минутах, все вскочили – и получился такой приличный пивной душ. Почувствовал себя футболистом «Баварии», который только что взял титул в бундеслиге. Это было прекрасно», – сказал Федун.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: Sports.ru

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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