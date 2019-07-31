Хавбек «Спартака» Фернандо перешел в китайский «Бэйцзин Гоань»

Московский «Спартак» объявил об уходе бразильского полузащитника Фернандо. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Контракт со «Спартаком» у 27-летнего футболиста истекал 30 июня 2021 года. Полузащитник продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань». Подробности трансфера не сообщаются.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Он провел за команду 98 матчей в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он играл за итальянскую «Сампдорию», донецкий «Шахтер» и бразильский «Гремио».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»