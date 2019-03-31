Антуан Гризманн обсудил с Эриком Абидалем возможный переход в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн все еще может перейти в «Барселону». 28-летний француз контактировал с техническим секретарем каталонского клуба Эриком Абидалем.

Высокопоставленные люди в «Барселоне» считают интересной возможность подписать Гризманна.

Соглашение между клубом и футболистом может быть оформлен через заявление Гризманна.

В обращении француз должен признать, что в прошлом году совершил ошибку, нарушив устную договоренность с «Барселоной», после чего остался в «Атлетико».

Трансфер могут оформить не раньше 1 июля, когда сумма отступных в контракте Гризманна снизится с 200 до 120 миллионов евро.

Гризманн выступает за «Атлетико» с июня 2014 года. Ранее француз выступал за «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo