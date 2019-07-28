Артем Дзюба вошел в топ-6 бомбардиров в истории чемпионатов России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Оренбургу» с пенальти. После этого форвард сборной вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

Гол «Оренбургу» с пенальти в матче 3-го тура РПЛ стал для футболиста 103-м в чемпионатах России.

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В списке лидеров Дзюба обогнал нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

Полностью первая шестерка выглядит так:

1. Олег Веретенников, 274 игры,143 гола;

2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов;

3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов;

4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов;

5. Роман Павлюченко, 309, 104 гола;

6. Артем Дзюба, 310 игр, 103 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»