Артем Дзюба вошел в топ-6 бомбардиров в истории чемпионатов России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Оренбургу» с пенальти. После этого форвард сборной вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
Гол «Оренбургу» с пенальти в матче 3-го тура РПЛ стал для футболиста 103-м в чемпионатах России.
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В списке лидеров Дзюба обогнал нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.
Полностью первая шестерка выглядит так:
1. Олег Веретенников, 274 игры,143 гола;
2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов;
3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов;
4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов;
5. Роман Павлюченко, 309, 104 гола;
6. Артем Дзюба, 310 игр, 103 гола.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»