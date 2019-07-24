Нико Ковач: «Лерой Сане – игрок нашей мечты»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач продолжает искать усиление состава. Хорватский специалист высказался о потенциальном переходе в клуб хавбека «МанСити» Лероя Сане.

«Наше руководство показало Сане свои намерения. Мы сфокусированы на трансфере, и Лерой знает, чего ожидать здесь. Когда футболист такого уровня приходит в «Баварию», он знает свою работу.

Как видите, это непростая сделка. Но я знаю, что клуб усердно работает, чтобы переход состоялся. Мы сделаем все, чтобы заполучить Зане. Лерой – игрок нашей мечты. Люди знают это, мы знаем это», — сказал Ковач.

Лерой Сане перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за 50,5 млн евро. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 играх, в которых он отметился 16-ю мячами и отдал 18 голевых передач.

Контракт немецкого хавбека с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»