«МЮ» готов заплатить за Милинковича-Савича около 100 млн евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Сергей Милинкович-Савич Чиро Иммобиле

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к уходу из клуба. Серб может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. «МЮ» готов заплатить за переход 24-летнего серба 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов.

Ожидается, что игрок подпишет контракт до 30 июня 2024 года и будет зарабатывать 6 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 Милинкович-Савич провел 31 матч в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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