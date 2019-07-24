«Спартак» назначил бывшего арбитра Ходырева начальником команды

Михаил Ходырев — бывший футбольный арбитр. Теперь он стал заместителем начальника команды в «Спартаке».

«Да, действительно, я приступил к работе со вчерашнего дня. Информацию о работе в «Спартаке» я подтверждаю, все остальное – обращайтесь в пресс-службу.

Я написал заявление о том, что приостанавливаю свою деятельность в качестве инспектора матчей РПЛ», – сказал Ходырев.

Ходырев завершил карьеру арбитра в 2005 году, отсудив почти 50 матчей в Чемпионате России. После окончания карьеры работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»