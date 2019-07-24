«Спартак» назначил бывшего арбитра Ходырева начальником команды

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 24 тур. «Спартак» — «Енисей» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 21 апреля 2019 г.

Михаил Ходырев — бывший футбольный арбитр. Теперь он стал заместителем начальника команды в «Спартаке».

«Да, действительно, я приступил к работе со вчерашнего дня. Информацию о работе в «Спартаке» я подтверждаю, все остальное – обращайтесь в пресс-службу.

Я написал заявление о том, что приостанавливаю свою деятельность в качестве инспектора матчей РПЛ», – сказал Ходырев.

Ходырев завершил карьеру арбитра в 2005 году, отсудив почти 50 матчей в Чемпионате России. После окончания карьеры работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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